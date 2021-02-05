В Великобритании прибывающих из стран «черного списка» обяжут проходить карантин

Власти Великобритании с 15 февраля обяжут граждан страны и обладателей британских видов на жительство, прибывающих из стран «черного списка», проходить карантин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.

Все пассажиры, которые прилетели из стран в списке, будут в обязательном порядке направляться сразу из аэропорта в специальные гостиницы, где они должны будут находиться десять дней. Стоимость проживания в подобном отеле составит примерно 80 фунтов стерлингов за сутки.

Отмечается, что в «черный список» входят более 30 стран, в которых распространяются более заразные, новые штаммы коронавируса. В данном списке находятся страны Латинской Америки, Португалия и Южная Африка и другие. Великобритания закрыла границы с данными государствами, однако не может не пустить домой своих граждан, для чего и создаются подобные отели.

Ранее сообщалось, что Россия продлила ограничения на авиасообщение с Великобританией до 16 февраля. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что ограничения продлили для того, чтобы не допустить завоз нового штамма и распространение коронавируса в России.