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В Германии зафиксировали повторный случай заражения британским штаммом

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Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В Германии зафиксировали повторный случай заражения коронавирусом, причем второе инфицирование оказалось вызвано британским штаммом патогена. Об этом сообщает Focus Online со ссылкой на власти федеральной земли Нижняя Саксония.

По их данным, впервые жительница Ганновера заразилась коронавирусом 27 ноября, повторное заражение произошло 11 января. Источник инфекции остается невыясненным, однако власти региона убеждены, что дальнейшие цепочки передачи вируса невозможны. «Результаты контрольных тестов вселяют в нас уверенность», — объяснил заместитель главы департамента общественного здравоохранения Марлен Граф.

На карантин были отправлены 120 человек, с которыми немка контактировала напрямую или косвенно. Он продлится не две недели, а три, если не будет отрицательного теста.

Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса присутствовал в Германии еще в ноябре. Этот тип вируса был найден у «очень пожилого» мужчины с предшествовавшими заболеваниями, который впоследствии скончался в результате болезни. Также «британский» коронавирус выявили у его супруги.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. Этот вариант вируса, по-видимому, легче распространяется, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 60 государствах.

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