В РПЦ оценили влияние вакцинации на бессмертную душу

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда оценил влияние вакцинации против коронавируса на бессмертную душу верующих. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что следует отличать религию от мотивации человека. «Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин», — добавил Легойда.

Глава Синодального отдела отметил, что церковь никогда не выступала против прививок, и поиск неких основанных на вере причин для отказа от вакцинации — «специфическая трактовка религиозности». Он напомнил, что только при помощи вакцин можно остановить распространение пандемии коронавируса.

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) добавил, что подобный настрой во многом связан с человеческими ошибками, и подчеркнул, что здесь нет глубокой подоплеки, все основано на обычных недоразумениях.

«Просто почему-то по каким-то социально значимым, "модным" поводам вдруг у людей возникает мнение: как же так, это же верующий человек, и он думает, что нельзя прививку делать — наверное, здесь есть какая-то глубокая подоплека?» — сказал он. Легойда и Маркиш заключили, что церковь не настаивает на административных мерах для вакцинации населения, и подчеркнули, что решение должно приниматься каждым добровольно.

Ранее наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря, викарий (заместитель) патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Порфирий заявил, что вакцина от коронавируса способна изменить геном человека, тем самым повредив в нем Божий образ. По его словам, христиане могут сами решать, делать ли им прививку от COVID-19. Однако, как отметил епископ, им стоит руководствоваться тем, что вакцина является «генно-инженерным продуктом», содержащим белки матричных РНК и ДНК.

