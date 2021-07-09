В РПЦ ответили на информацию об отказе причащать непривитых россиян

В Русской православной церкви (РПЦ) ответили на информацию об отказе причащать непривитых от коронавируса россиян. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда опроверг сообщения в своем Telegram-канале.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском монастыре.

Легойда назвал это фейком, отметив, что ничего подобного быть не могло.

«Он действительно служил в Дивеево, с нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит. Но это не имело и не могло иметь никакого отношения к привитым или непривитым прихожанам. Никто их о наличии прививки, естественно, не спрашивал», — написал Легойда.

Представитель РПЦ выразил надежду на то, что у «распространивших фейк» хватит профессионализма и порядочности, чтобы извиниться перед митрополитом Иларионом и читателями.

Ранее в июле в РПЦ объяснили греховность отказа от вакцинации от COVID-19. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что те, кто отказываются вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. По его словам, люди приходят к священнику и каются в том, что не сделали прививку, став невольной причиной гибели людей.