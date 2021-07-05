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РПЦ разрешили переводить в собственность светские здания

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские религиозные организации смогут претендовать не только на здания бывших храмов, но и на «светские» помещения. Такая возможность предусмотрена поправками к закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Их в начале июля подписал президент Владимир Путин, пишет «Коммерсантъ».

Изменения расширили перечень «недвижимости религиозного назначения»: туда включены объекты, возведенные для «благотворительной и социальной деятельности» религиозных организаций. Речь идет, например, о зданиях бывших богаделен или сиротских приютов. Теперь появилась возможность получать их во внесудебном порядке — путем подачи заявлений в государственный или муниципальный орган.

Кроме того, к имуществу религиозного назначения отныне относятся и «объекты недвижимости, построенные для материального обеспечения богослужебной или монастырской жизнедеятельности». Это бывшие доходные и торговые дома приходов и монастырей. До сих пор такие объекты церквям удавалось получить только через суд, где приходилось доказывать их религиозное назначение.

Поправки в закон вовсе не обязывают использовать полученные здания по их историческому назначению, отмечает издание. Объекты могут быть переданы под реализацию социальных, благотворительных или культурно-просветительских проектов, сообщили в Русской православной церкви (РПЦ).

Осенью 2020 года стало известно, что Государственный исторический музей запросил на создание экспозиционно-выставочного центра, посвященного истории РПЦ и Новодевичьего монастыря, почти 4 миллиарда рублей. Музей планируется построить напротив монастыря в столичном районе Хамовники.

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