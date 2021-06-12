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В РПЦ заступились за Бузову и ее роль во МХАТе

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Ольга Бузова на премьере спектакля «Чудесный грузин»
Ольга Бузова на премьере спектакля «Чудесный грузин»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТ имени Горького. Выпуск передачи доступен на сайте издания.

Митрополит Иларион вступился за Бузову и заявил, что театры сами назначают актеров для участия в спектаклях. «Театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля», — подчеркнул он.

Митрополит признался, что искусство театра ему не близко. По его словам, он единожды был во МХАТе, исполняя собственное музыкальное произведение «Страсти по Матфею».

Премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина состоялась на сцене МХАТ имени Горького 11 июня. Бузова сыграла в нем роль певицы Беллы Шанталь. Артистка призналась, что ей всегда волнительно выходить на сцену, но в этот раз — особенно, «ведь мы играли для нашего зрителя» и «все получилось». По словам худрука театра Эдуарда Боякова, Бузова воплощает собой «уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».

Предыстория: Бузова сыграет в спектакле «Чудесный грузин» саму себя и спасет Сталина
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