Культура
 
Последние новости
Блинкен поздравил россиян с Днем России
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения сына
Инфекционист развеял миф о возможности заразиться ВИЧ от комара
В ГИБДД обнаружили позволяющую не платить штрафы лазейку россиян
Названы самые популярные книги российских авторов
Парковка в Москве стала бесплатной на два дня 
Путин назвал Трампа «экстраординарной личностью»
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Новости партнеров
Прослушать новость

Бузова поделилась впечатлениями от игры на сцене МХАТа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @buzova86 / Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram поделилась своими впечатлениями от игры в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Максима Горького, премьера которого состоялась в пятницу, 11 июня.

По признанию Бузовой, ей всегда волнительно выходить на сцену, но в этот раз — особенно, «ведь мы играли для нашего зрителя», однако «все получилось». Певица отметила, что впереди у нее много работы, и пообещала «расти во всех смыслах», чтобы ее поклонники «получали удовольствие».

Позже исполнительница опубликовала сторис из дома. В видеоролике она призналась, что это был «потрясающий день», и пожаловалась на усталость, потому что она «отдает всю себя». Также Бузова упомянула, что на премьере спектакля также присутствовали члены ее семьи.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Певица рассказала, что в постановке «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина она будет «играть и петь». Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды. «Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть. Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать», — заявил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собчак уличили в «зависти» к Бузовой из-за пародии на выступление во МХАТе
В Совфеде высмеяли участие Бузовой в спектакле МХАТа
Билеты на спектакль с Бузовой начали продавать за 75 тысяч рублей
Безруков оценил игру Бузовой на сцене МХАТа
Другие материалы рубрики
Культура00:0222 мая

Быстрый и мертвый

Зомби, Вегас, 200 миллионов долларов: какой получилась «Армия мертвецов» Зака Снайдера
03:06 8 июня

О секс-скандале с Вайнштейном снимут фильм

21:15 7 июня

Патриарший совет по культуре открыл цикл выставок к юбилею Александра Невского

20:12 7 июня

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов сорвал собственное выступление

Культура00:0120 мая

Синдром Торетто.

Быстрее, выше, глупее: как «Форсаж 9» наконец доезжает до вселенского абсурда
19:14 7 июня

Анонсирован прием заявок на грантовый конкурс в сфере культуры

18:49 7 июня

Актера сериалов «Вампиры средней полосы» и «Водоворот» обвинили в избиениях

17:38 7 июня

Рэпер SODA LUV признался в съемке секса с девушками ради шантажа

Культура00:0121 мая

«Это не порнуха, а вебкам».

В России впервые сняли сериал о секс-стримах. Стоит ли его смотреть?
16:59 7 июня

РПЦ раскритиковала выступление Елены Ваенги в образе бородатого монаха

15:31 7 июня

Певица Гречка совершила каминг-аут

14:28 7 июня

Герой фильмов Marvel Локи оказался гендерфлюидом

Россия
В российской поликлинике к взбунтовавшимся пациентам вызвали Росгвардию
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
В Роспотребнадзоре предложили отменить ПЦР-тесты для ряда россиян
В Дагестане силовики разгромили убежище для жертв насилия.
Искали девушку из Чечни, она пропала после задержания
Власти Москвы решили не ужесточать ограничения из-за COVID-19
Главный экспонат.
 
Путин заявил о важности сентябрьских выборов
Все материалы
Мир
Лиссабон передал Москве данные организаторов акции в поддержку Навального
Госдеп решил продемонстрировать свое несогласие с «Северным потоком-2»
Госдеп объяснил причину отъезда посла США из Москвы
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Байден обсудит с Меркель разногласия по «Северному потоку-2»
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана
Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Киргизия захотела укрепить военное партнерство с Турцией
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом
Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
УАЗ представил спецверсию «Патриота» для любителей отдыха на природе
Opel Crossland: (не)бюджетный кроссовер, с которым немцы возвращаются в Россию
Каков Opel на наших дорогах?
В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
Всё о новом Toyota Land Cruiser 300
Алюминий, сканер отпечатков и турбомоторы: все подробности о новом внедорожнике
Volkswagen представил Multivan T7
Unlim 500+: гонки суперкаров в Подмосковье
Что получится, если объединить дорогие автомобили, дождь и дрэг-стрип
В России начались продажи премиального пикапа Great Wall Poer
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы