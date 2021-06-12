Собчак уличили в «зависти» к Бузовой из-за пародии на выступление во МХАТе

Телеведущую и блогершу Ксению Собчак уличили в «зависти» к поп-певице Ольге Бузовой из-за пародии на театральное выступление артистки во МХАТе имени Горького. Соответствующие комментарии пользователей появились под постом Собчак в Instagram.

В ролике телеведущая иронично называет певицу «главной надеждой русского драматического театра». В пародии Собчак также исполнила песню на мотив композиции Бузовой «Мало половин». «В моей вселенной один господин. Ты будешь так велик и непобедим. И под тобой народ будет снова един. Я открываю мир чудесных грузин! Мало положил, мало граждан положил», — спела Собчак о Сталине.

Некоторые поклонники не оценили пародию Собчак и уличили блогершу в зависти к бывшей коллеге по реалити-шоу «Дом-2». «Такая завистница», «Завидуй молча, Собчак», «А чем Ольга хуже Вас? Вы тоже в театре играли, насколько я помню», «Ксения, это уже перебор. Хватит хайпиться на Бузовой», — писали пользователи.

Ранее российский актер Сергей Безруков оценил игру Бузовой в спектакле. «Хорошо, что Константин Сергеевич [Станиславский] до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику". Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали"», — заявил актер.

О том, что Бузова появится на сцене МХАТ имени Горького, стало известно 6 июня. Певица рассказала, что в постановке «Чудесный грузин» она будет «играть и петь». Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что в спектакле ведущая будет играть «фактически саму себя». На сайте указано, что постановка затрагивает «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя».