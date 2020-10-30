На создание музея истории РПЦ запросили почти четыре миллиарда рублей

Государственный исторический музей запросил на создание экспозиционно-выставочного центра, посвященного истории Русской православной церкви (РПЦ) и Новодевичьего монастыря, почти четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России.

Предполагаемая стоимость строительства составит 3,8 миллиарда рублей. Минкульт совместно с Минфином прорабатывает вопрос о выделении этих денег в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы.

Директор музея Алексей Левыкин подтвердил, что музей запросил деньги на создание центра у Министерства культуры. Однако он не стал раскрывать необходимую сумму. Левыкин рассказал, что комплекс Новодевичьего монастыря с 1934 года был филиалом Государственного исторического музея. В 2020 году его передали в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии РПЦ. «Нас продолжают связывать с монастырем очень тесные научные и общественные связи», — отметил Левыкин.

Также он добавил, что центр станет филиалом Государственного исторического музея. По его словам, музей планируется построить напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках. Участок площадью 0,7 гектара выделили музею в рамках организации празднования 500-летия Новодевичьего монастыря, которое состоится в 2024 году.

Ранее в октябре появилось расследование о недвижимости семьи патриарха Кирилла на 225 миллионов рублей. Отмечалось, что родственники главы РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге и четырьмя в Москве, а также домом в Подмосковье. Авторы расследования утверждают, что одна из петербургских квартир досталась семье патриарха от бизнесмена Николы Саворетти, связанного с Мальтийским орденом. В РПЦ заявили, что имущество, принадлежащее семье патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не имеет отношения ни к патриарху, ни к Церкви.