РПЦ ответила на сообщения о недвижимости семьи патриарха Кирилла

Имущество, принадлежащее семье патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не имеет отношения ни к нему, ни к РПЦ, Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Неясно также, почему сам факт обладания собственностью, наличие которой еще надо доказать, а не предполагать, должен приводить публику в исступление. Ведь у любого монаха есть родственники, они не брали на себя никаких обетов и вообще живут своей жизнью», — написал Легойда в ответ на появившиеся сообщения о том, что у родственников патриарха обнаружили недвижимость стоимостью в сотни миллионов рублей.

Он подчеркнул, что это уже не первая попытка недоброжелателей «искать черную кошку в темной комнате» и, по всей видимости, не последняя.

Слова Легойды стали реакцией на появившееся ранее расследование, авторы которого заявили, что обнаружили у семьи патриарха Кирилла недвижимость на 225 миллионов рублей. Отмечалось, что родственники главы РПЦ владеют тремя квартирами в Санкт-Петербурге и четырьмя в Москве, а также домом в Подмосковье. Авторы расследования утверждают, что одна из петербургских квартир досталась семье патриарха от бизнесмена Николы Саворетти, связанного с Мальтийским орденом.

Слухи о многомиллиардном богатстве патриарха Кирилла возникали и раньше. Сам священнослужитель их опровергал. По его словам, в подобных слухах нет ни капли правды, а распространяются они для того, чтобы скомпрометировать служителей церкви и подорвать их моральный авторитет.