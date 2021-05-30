В РПЦ назвали возможное происхождение COVID-19

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали возможное происхождение COVID-19. Так, председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предположил, что инфекция была выведена искусственно, передает ТАСС.

Он также отметил, что в запуске массовой противопрививочной кампании заинтересованы те же силы, которые запустили сам вирус. По словам митрополита, активнее всего убеждение отказаться от вакцинации распространяется через интернет.

Ранее сообщалось, что разведка Великобритании не исключила версию, по которой глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории в Ухане. Сам Пекин неоднократно отвергал утверждения об искусственном происхождении коронавируса.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала итоги работы международной группы экспертов, посетивших Ухань для поиска источника происхождения коронавируса. Однако в США выразили сомнения в результатах работы экспертов.