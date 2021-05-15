В РПЦ поддержали решение Байдена

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали решение президента США Джо Байдена признать геноцид армян в Османской империи. Так, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) положительно оценил шаг главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на передачу «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его мнению, в современной Турции от этого никто не пострадает. «Я думаю, что лучше поздно, чем никогда, потому что реалии такого рода, какими бы печальными они ни были, нужно признавать, и вещи нужно называть своими именами. И я не думаю, что сегодня кто-то пострадает в Турции от того, что будет признан очевидный факт той трагедии, которая произошла в конце XIX и начале XX века, когда более миллиона армян стали жертвами геноцида в Османской империи. Так же, как такие события, как "Малоазийская катастрофа", произошедшая уже после распада Османской империи, когда из Турции вынуждены были переселиться в Грецию несколько сотен тысяч представителей греческой диаспоры», — сказал глава ОВЦС.

Митрополит отметил, что подобного рода события есть и в российской истории. «Мне кажется, что никакое удаление значения этих событий или замалчивание их масштаба не приведёт ни к примирению, ни к согласию в обществе», — заключил он.

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в субботу, 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида. По его мнению, подобные высказывания Байдена «целиком и полностью» основаны на популизме.