В РПЦ заявили о невозможности передачи COVID-19 через хлеб и вино на причастии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, такие как хлеб и вино, используемые для причащения, защищены от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым», — сказал он.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), введение противоэпидемических ограничений при причастии, таких как использование одноразовых стаканов и дезинфекция, не ставит под сомнение целительную силу святых даров. Доказательством служит то, что после причащения диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и никто не заразился. Патриарх добавил, что и сам поступает так же «без всякого сомнения».

В январе патриарх Кирилл заявил в проповеди, что неверие в коронавирус можно приравнять к неверию в Бога. По его словам, пренебрежение мерами безопасности в период пандемии смертельно опасно. Он также призвал россиян не забывать о безопасности, предписаниях современной медицины и мерах предосторожности при посещении храмов.