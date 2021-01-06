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Патриарх Кирилл приравнял неверие в коронавирус к неверию в Бога

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел проповедь в храме Христа Спасителя, в которой заключил, что неверие в коронавирус можно приравнять к неверию в Бога, передает ТАСС.

«Есть люди, которые ни во что не верят — не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями», — заявил он, отметив, что это «глупые люди». Патриарх Кирилл сказал, что пренебрежение мерами безопасности в период пандемии «смертельно опасно».

«Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — пояснил он.

Патриарх призвал россиян не забывать о безопасности, о всех предписаниях и пользоваться современной медициной. В частности, он напомнил и о мерах предосторожности при посещении храмов, а также рекомендовал больше находиться в кругу семьи.

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