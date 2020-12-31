Патриарх Кирилл обратился к россиянам в канун Нового года

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам в канун Нового года. Перед молебном в храме Христа Спасителя он призвал быть благодарными за радости и скорби уходящего года, передает ТАСС.

Патриарх отметил, что трудности, через которые проходит человечество, не должны приводить к утрате веры, разочарованию и пессимизму.

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«Все это... должно нам помочь понять: как бы человек не был могущественен, каких бы достижений он не стяжал в своей жизни, есть всегда нечто, что обнаруживает человеческую слабость и уязвимость. (...) И, может быть, именно в этом пространстве человеческой незащищенности и может развиваться и укрепляться религиозное чувство человека», — сказал он.

Патриарх поблагодарил всех медиков и волонтеров, помогавших бороться с пандемией. Он почтил память умерших, в том числе клириков Москвы. «Мы будем хранить память о тех наших братьях, которые перешли от земной жизни к жизни вечной в это лихолетье», — заключил он.

Ранее патриарх Кирилл назвал долгом покупать свечи только у РПЦ. По его словам, покупка церковных свечей у сторонних производителей, а не у фабрики «Софрино», наносит ущерб бюджету Русской православной церкви.

12 декабря священнослужитель призвал верующих сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Он обратился к клирикам и прихожанам, переболевшим вирусом, с призывом стать донорами.