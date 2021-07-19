Епископ РПЦ обвинил вакцины в повреждении «образа Божьего» в геноме

Вакцина от коронавируса способная изменить геном человека, тем самым повредив в нем божий образ. Об этом заявил наместник Соловецкого Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря, викарий (заместитель) патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Порфирий, выступая перед прихожанами, пишет Znak.

По его словам, христиане могут сами решать, делать ли им прививку от COVID-19. Однако, как отметил епископ, им стоит руководствоваться тем, что вакцина является «генно-инженерным продуктом», содержащим белки матричных РНК и ДНК.

«Эти агенты встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют и редактируют его. В этом месте ответственно относящийся к своему спасению христианин должен остановиться. (...) В какой степени образ божий остался в нем неповрежденным и кто может гарантировать, что это вмешательство не повлекло за собой необратимых повреждений в нашем образе божьем?» — задается вопросом епископ.

Он также утверждает, что в вакцине присутствуют наночастицы металлов, обладающие целым рядом свойств. «А действительно ли человек, который испытал на себе эти вмешательства, остался суверенной личностью или центр управления перенесен куда-то вовне?» — отметил Порфирий.

Ранее в РПЦ заявили, что те, кто отказываются вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь.