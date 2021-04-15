В РПЦ объяснили необходимость благословения перед вакцинацией

Получение благословения священником перед прививкой от коронавируса связано с «доброй христианской традицией», по которой батюшке необходимо благословить человека перед любыми важными делами. Об этом РИА Новости сообщил руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский.

По его словам, гражданин может пройти процедуру и без специального разрешения РПЦ. «Оно [получение благословения] ни в коей мере не является препятствием к совершению вакцинации», — объяснил собеседник агентства, отметив, что духовенство Кемеровской епархии не является противником прививок.

В пресс-службе поликлиники Кемерова, где ранее россиянину посоветовали получить благословение перед вакцинацией, уточнили, что молитвенная комната в клинике функционирует автономно на правах безвозмездной аренды и не входит в состав медучреждения. Православные пациенты могут обращаться туда за духовной помощью.

Ранее житель города снял видео своего посещения поликлиники, чтобы сделать прививку от COVID-19. Мужчина искал нужный кабинет и наткнулся на комнату с множеством икон. Сидящая внутри женщина узнала, что он собирается вакцинироваться, и спросила, есть ли у него на это благословение. «Нужно сначала благословение на вакцинацию взять у батюшки», — говорила она.