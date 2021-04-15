Пришедшего на вакцинацию россиянина отправили получать благословение батюшки

В одной из поликлиник Кемерова желающих сделать прививку от коронавируса отправляют получать разрешение от священника. Снятое очевидцем видео опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

На кадрах мужчина ищет процедурный кабинет в медучреждении, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19. По пути он натыкается на комнату, увешанную православными иконами. Россиянин спрашивает у сидящей внутри женщины, можно ли прочитать молитву перед уколом. «Нужно сначала благословение на вакцинацию взять у батюшки. Вы взяли благословение?» — отвечает ему собеседница.

После этого разговора мужчина выходит в коридор и идет дальше искать нужный кабинет. На этом видео заканчивается. Пришлось ли мужчине идти к настоятелю храма для получения прививки, не уточняется.