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Пришедшего на вакцинацию россиянина отправили получать благословение батюшки

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В одной из поликлиник Кемерова желающих сделать прививку от коронавируса отправляют получать разрешение от священника. Снятое очевидцем видео опубликовал Telegram-канал «Расстрига».

На кадрах мужчина ищет процедурный кабинет в медучреждении, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19. По пути он натыкается на комнату, увешанную православными иконами. Россиянин спрашивает у сидящей внутри женщины, можно ли прочитать молитву перед уколом. «Нужно сначала благословение на вакцинацию взять у батюшки. Вы взяли благословение?» — отвечает ему собеседница.

После этого разговора мужчина выходит в коридор и идет дальше искать нужный кабинет. На этом видео заканчивается. Пришлось ли мужчине идти к настоятелю храма для получения прививки, не уточняется.

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