В РПЦ посоветовали россиянам не медлить с прививкой от коронавируса

С прививкой от коронавируса лучше не медлить, она позволит избежать мучений, которые испытывают зараженные. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Митрополит отметил, что советует всем обратившимся к нему прихожанам привиться как можно раньше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный, а сама инфекция гораздо страшнее.

«Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — считает Иларион.

Ранее, 12 сентября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, 14 сентября. Он пояснил, что на этом этапе проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом.