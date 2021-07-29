Врачи не смогли объяснить высокую выработку антител у пожилых после COVID-19

Врачи не смогли объяснить повышенную выработку антител у пожилых людей после перенесенного коронавируса. В разговоре с «Лентой.ру» вирусолог Александр Чепурнов предположил, что причина может быть в особенностях вируса или же в особенности поколения. Иммунолог Наталья Калинина допустила, что несмотря на то, что антител вырабатывается больше, не все они могут быть полезны. По мнению иммунолога Владимира Болибока, на результатах исследования могли сказаться и особенности контингента.

Специалисты лаборатории Хеликс по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, установили, что у переболевших COVID-19 пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Об этом академия сообщила в своем пресс-релизе.

Загадка для врачей

В медицинском сообществе пока нет однозначного ответа о причинах данного явления — раньше считалось, что именно у молодых людей антитела вырабатываются активнее.

«У стариков всегда плохо вырабатываются антитела, — заметила Наталья Калинина. — Даже есть сообщения по некоторым вакцинациям, что пожилым приходится вводить большую дозу, чем молодежи. То же самое и с коронавирусом — у них хуже продуцируются антитела. Что именно произошло теперь, не совсем ясно. Можно предположить, что идет неконтролируемая активация антител, но не все играют спасительную роль в выздоровлении».

Александр Чепурнов предположил, что роль могли сыграть одновременно два фактора: особенности болезни и особенности иммунитета, которые меняются с каждым поколением.

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«Молодежь намного слабее подготовлена иммунологически, она не переболела теми заболеваниями, которые перенесли представители старшего поколения, — объяснил вирусолог. — У молодых людей не такой тренированный иммунитет, он не получал таких нагрузок. В целом, это ложится в идею о том, что медицина — благо для человека, но смертельна для человечества».

Владимир Болибок заметил, что есть большие вопросы к качеству самого проведенного исследования. Ученые не уточняют, какое лечение применялось в отношении тех или иных пациентов, а также не учитывается контингент, состоявший, вероятно, большей частью из бывших военных.

«Не указана ни степень тяжести заболевания, ни примененная схема лечения. Мы не знаем, назначались ли пациентам гормоны и в каком количестве, получали ли они моноклональные антитела. Последние, например, просто вырубают иммунную систему, человек выздоравливает даже с тяжелейшей пневмонией, но собственных антител к болезни у него ноль. Вопросы есть и по части самих анализов — не указано, как они проводились, какой антиген определяли. Так что с научной точки зрения по результатам прочтения данного пресс-релиза возникает больше вопросов, чем ответов», — резюмировал врач.

Иммунолог также подчеркнул, что не был учтен важный фактор — контингент участников исследования. Поскольку они проводились военно-медицинской академией, то и пациенты, вероятно, были из числа бывших военных.

«Бывшие военнослужащие, проходившие отбор еще в условиях Советского Союза, отличаются прекрасным иммунитетом. Это могучие, крепкие деды, именно в этом и может быть разница», — подчеркнул Болибок.

Ранее иммунолог Муса Хаитов дал совет россиянам, у которых не выработались антитела после прививки от коронавируса. По его словам, в таком случае необходимо через полгода сделать повторную прививку с возможной заменой препарата. Если же антитела не определятся после второй вакцинации, следует обратиться к врачу для всестороннего обследования.