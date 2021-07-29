Россия
 
Последние новости
Спецдокладчик ООН назвал Мьянму страной-суперраспространителем COVID-19
Счетная палата рассказала о способе сэкономить на строительстве дорог
Пенсионные фонды США оказались спонсорами загрязнения планеты
Ученые доказали пригодность для пересадки сердец умерших наркоманов
Газ в Европе рекордно подорожал
Куклам «Барби» предсказали подорожание
Google обязал вакцинироваться от коронавируса всех офисных сотрудников
«Путешественник во времени» из 5000 года рассказал о глобальной катастрофе
Американские сенаторы пошли на шантаж из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвала подходящие для повторной вакцинации категории россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

Врач Юлия Ткаченко назвала подходящие для повторной вакцинации категории россиян. Об этом руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, ревакцинироваться нужно всем, кто уже сделал прививку. При этом эксперт напомнила, что не стоит проходить ревакцинацию гражданам, у которых выявили тяжелую форму аллергии на компоненты вакцины или аллергическую реакцию на сделанную прививку. Также не рекомендуется ревакцинироваться россиянам младше 18 лет и женщинам в период кормления грудью.

Помимо этого, Ткаченко отметила, что для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация антител в крови. Стимулировать организм к повторной выработке антител может бустерная прививка, резюмировала она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной вакцинации. По словам министра, ведомство рекомендует россиянам ревакцинироваться через шесть месяцев после прививки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский вирусолог заявил о росте вероятности повторного заражения COVID-19
Мурашко назвал подходящие для ревакцинации от COVID-19 российские вакцины
Иммунолог посоветовала сдать один анализ перед вакцинацией