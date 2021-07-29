Врач назвала подходящие для повторной вакцинации категории россиян

Врач Юлия Ткаченко назвала подходящие для повторной вакцинации категории россиян. Об этом руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, ревакцинироваться нужно всем, кто уже сделал прививку. При этом эксперт напомнила, что не стоит проходить ревакцинацию гражданам, у которых выявили тяжелую форму аллергии на компоненты вакцины или аллергическую реакцию на сделанную прививку. Также не рекомендуется ревакцинироваться россиянам младше 18 лет и женщинам в период кормления грудью.

Помимо этого, Ткаченко отметила, что для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация антител в крови. Стимулировать организм к повторной выработке антител может бустерная прививка, резюмировала она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной вакцинации. По словам министра, ведомство рекомендует россиянам ревакцинироваться через шесть месяцев после прививки.

