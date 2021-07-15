Российский врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19

Врач Мохначева рассказала о потере памяти и снижении интеллекта после COVID-19

Потеря памяти и снижение интеллекта могут быть последствиями COVID-19. Об этом рассказала главный врач психиатрической больницы Яна Мохначева, слова которой передает портал ngs.ru.

По ее словам, коронавирус оказывает влияние как во время болезни, так и после выздоровления.

«До 50 процентов с лишним мы имеем расстройства невротического регистра. То есть различные виды тревожных расстройств, панические атаки, депрессивные расстройства, неврозы, навязчивость, различные фобии. И у менее 1 процента пациентов встречаются психозы», — отметила медик.

У переболевших проявляется такой симптом, как галлюцинации. Кроме того, у некоторых граждан наблюдаются нарушения работы мозга. Они сопровождаются помрачением сознания и нарушением восприятия.

«Могут быть попытки убегать, агрессия, защита от каких-то преследователей и страхов. Также зафиксированы психозы, протекающие с шизофреноподобной симптоматикой, галлюцинациями. Такой пациент может представлять опасность и для себя, и для окружающих», — поделилась врач.

Восстановление после таких последствий происходит медленно — от четырех до восьми месяцев, уточнила Мохначева.

Ранее главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев рассказал, что оправиться от COVID-19 помогут умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение. По его мнению, пациентам, перенесшим коронавирус, нужно наладить кровообращение.