Иммунолог оценил данные о невосполнимой утрате интеллекта у больных COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил данные о невосполнимой утрате интеллекта у больных COVID-19, опубликованные ранее в журнале The Lancet. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это может происходить по разным причинам, однако ни одна из версий еще до конца не доказана.

По данным специалистов, больше всего от коронавируса страдает способность логически рассуждать, планировать и концентрировать внимание. При этом, согласно публикации, ухудшение может наступить даже после легкого течения болезни.

«Это исследование не дает ответа на вопрос о причинах. Это может быть связано с нарушением капиллярного обращения — ковид вызывает тромбозы в капиллярах, и может как раз в тех отделах мозга, которые отвечают за интеллектуальную деятельность, возникали эти микротромбозы. Условно говоря, нарушается поступление питательных веществ и кислорода в области, которые отвечают за мышление», — сказал специалист.

Болибок предположил, что снижение интеллекта может быть связано с нарушением работы нейронов. «Дело в том, что они передают электрический импульс и сами не подвержены атаке вируса, а вот клетки нейроглий — у коронавируса есть рецепторы к этим клеткам», — пояснил он.

Врач также добавил, что причиной может стать нарушение обмена нейромедиаторов и нейропептидов в головном мозге. Однако для установления точной причины нужно изучать механизм, который приводит к таким нарушениям и насколько они необратимы.

«Все пока преждевременно, потому что пока не появятся исследования, посвященные точному механизму, происходящему в головном мозге, мы будем гадать, как дальше поступать и каким образом помогать таким людям», — заключил Болибок. Само же исследование он охарактеризовал фразой «относится к разряду психологического тестирования».

