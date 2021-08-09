Лукашенко пообещал признать Крым после российских олигархов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал признать Крым частью России после того, как это сделают все российские олигархи. Трансляция выступления главы государства доступна на YouTube.

«Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что у него «развязаны руки» из-за действий украинских властей. «Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым через Россию!" Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы», — заявил белорусский президент.

1 июня Лукашенко объявил, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет проработан в связи с тем, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair. Воздушное судно, летевшее из Афин в Вильнюс, совершило вынужденную посадку в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку.

Киев пригрозил Белоруссии немедленными санкциями в случае начала полетов в Крым.