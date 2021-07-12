Глава МИД Белоруссии оценил возможность прямых рейсов в Крым

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью RT оценил возможность прямых рейсов из республики в Крым.

На вопрос, когда белорусы смогут летать на полуостров напрямую, Макей заявил, что Крым — «действительно прекрасная территория» и место для отдыха.

«Надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», — сказал министр.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет проработан. Он отметил, что Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов после инцидента с лайнером Ryanair.

«Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», — сказал Лукашенко.

Украина пригрозила Белоруссии немедленными санкциями в случае начала полетов в Крым.

