Панин пообещал заплатить за плевок «в рожу» Соловьеву

Актер Алексей Панин пообещал заплатить 500 евро (чуть более 43 тысяч рублей) тому, кто плюнет в лицо российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом Панин написал в Instagram.

Панин обратился к своим подписчикам и «ко всем, кто увидит эту гниду», после слов телеведущего о народной артистке России Лии Ахеджаковой. Она принимала участие в спектакле «Первый хлеб» московского театра «Современник», на который ранее пожаловалась общественная организация «Офицеры России» из-за якобы оскорбления ветеранов и пропаганды однополой любви.

Актер признался, что не может заплатить за плевок более 500 евро, но пообещал, что переведет деньги сразу, как только ему скинут в личные сообщения видеоподтверждение, где Соловьеву плюют при встрече «в рожу».

«Я понимаю что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес Лии Ахеджаковой, переходит все границы!» — возмутился актер.

Ранее Соловьев в своем шоу на YouTube показал кадры из спектакля с участием Ахеджаковой, на которых целуются мужчины, а сама актриса держит плакат с надписью «На выкуп из чеченского плена». Соловьев назвал спектакль «позорищем», а также увидел в нем пропаганду ЛГБТ и неуважительное отношение к памяти ветеранов. Ахеджакову он назвал «стареющим посмешищем», которая попала в «лапы ЛГБТ».