Венедиктов сравнил Соловьева с «последним мудаком» из-за Лаврова

Телеведущему Владимиру Соловьеву не удастся стравить министра иностранных дел России Сергея Лаврова с администрацией президента, заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Так он прокомментировал слова Соловьева о начале кампании по дискредитации главы российского МИД, передает Telegram-канал «Сказано на "Эхе"».

«Соловьев ведет себя как последний мудак, он вообще ничего не знает, ничего не понимает как происходит. Передайте, пожалуйста, этому мудаку: Сергей Викторович Лавров на 97 процентов после выборов останется министром иностранных дел», — сказал Венедиктов.

Ранее в июле Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на YouTube заявил, что главред «Эха Москвы» взял заказ от своей крыши в администрации президента и поэтому вовсю хреначит Лаврова.

В июне Сергея Лаврова внесли в список на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия». Помимо него там оказались глава Минобороны Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.