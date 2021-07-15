К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира

В Германии полицейские пришли к собеседнику телеведущего Владимира Соловьева Александру Сосновскому во время эфира программы «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

В ходе прямого эфира 14 июля Сосновский, находясь в своей квартире в Германии, рассказывал о нестыковках в отчете ОЗХО по дате забора крови и анализов Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). В какой-то момент в дверь эксперта начали звонить и стучать. «Немецкая разведка рвется», — пошутил Соловьев.

В итоге оказалось, что к Сосновскому пришла полиция, и он был вынужден прервать разговор. Спустя несколько минут он вернулся в эфир и рассказал о визите правоохранителей. По словам собеседника Соловьева, полицейские уточнили его имя и адрес проживания, спросили, все ли в порядке, а затем ушли.

«Я не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что кто-то внимательно следит за тем, где я нахожусь, что я делаю, и дает какие-то сигналы», — заявил Сосновский. Соловьев в ответ предположил, что подобный визит мог быть связан с тем, что его собеседник в последнее время активно занимается освещением ситуации с Навальным, которого якобы «крышуют» западные спецслужбы.

20 августа 2020 года самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа его доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме оппозиционера следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности к его отравлению российского руководства. Москва отвергает все обвинения, ссылаясь на нежелание зарубежных стран, в частности Германии, сотрудничать для расследования инцидента.