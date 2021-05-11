Соловьев назвал Собчак недостойным созданием за критику парада Победы

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Ксению Собчак за ее пост о параде Победы. Он назвал коллегу недостойным созданием в эфире шоу «Прямой контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Зачем же ты, создание недостойное, пошла на репетицию парада, который ты не поддерживаешь? Хайпануть? Чего ты туда полезла?» — возмутился Соловьев.

Телеведущий обвинил Собчак в том, что та пользуется своим высоким положением, поэтому память об ее отце, первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, будет «прикрывать любую ее подлость, пошлость и мерзость».

«Тебе можно все, потому что потом ты падешь на колени, будешь рыдать, раскаиваться, пошлешь там маму (сенатора Людмилу Нарусову — прим. «Ленты.ру»)… И будут отмаливать и уговаривать, чтобы [тебя] взяли на очередной канал, где ты загадишь очередное шоу», — добавил журналист.

Позже Соловьев процитировал часть поста Собчак о Дне Победы. В том сообщении журналистка говорила, что способ празднования 9 мая ей кажется немного странным, потому что люди не скорбят о погибших, а демонстрируют смертоносное оружие. На это журналист заметил, что День памяти и скорби ежегодно отмечается в России 22 июня.

Соловьев также прокомментировал слова Собчак о том, что в Израиле отмечают День Катастрофы, когда жители страны вспоминают о евреях, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

«В Израиле это разделено. И там День Победы, 9 мая... внесен как религиозный праздник. И отдельно — День Катастрофы. Отдельно!» — заключил журналист.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Собчак о замене парадов 9 Мая. Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что День победы над фашистской Германией в Израиле тоже является праздничным днем.