Собчак ответила на сообщения о наличии у нее израильского гражданства

Ведущая и блогерша Ксения Собчак отреагировала на сообщения о наличии у нее израильского гражданства. В комментарии в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она назвала ложью эти утверждения.

Собчак прокомментировала публикации Telegram-канала «Героиня Татлера», который утверждает, что у ведущей по крайней мере в прошлом был паспорт Израиля. «Может, паспорт Израиля был как-то аннулирован перед походом на выборы в качестве кандидата. Но он был», — отмечали авторы канала.

«Вам не стыдно врать? У меня никогда не было никакого другого паспорта ни до, ни после выборов!» — подчеркнула Собчак в ответ. Речь идет о президентских выборах 2018 года, на которых ведущая была одним из зарегистрированных кандидатов.

Собчак добавила, что подобные утверждения об израильском гражданстве у нее — ложь и клевета. «Вы на пустом месте придумываете какую-то хрень!» — возмутилась она.

Ранее Собчак отреагировала на сообщение посольства США в России о прекращении выдачи россиянам американских виз из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Она возмутилась решением Вашингтона, указав на то, что россиян решили сделать «заложниками политического режима».