В Госдуме отреагировали на слова Собчак о замене парадов 9 Мая

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко отреагировал на слова телеведущей Ксении Собчак о необходимости корректировки формата празднования 9 Мая в России. Его комментарий приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 мая.

По мнению Собчак, 9 Мая не следует демонстрировать оружие и проводить парады. В качестве достойной альтернативы она привела пример израильского Дня Катастрофы, когда граждане двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим.

«Ксении Анатольевне стоило бы помнить, что израильский праздник имеет целую цепь исторических привязок: от разрушения храма Соломона, до подавления восстания в Варшавском гетто, и приурочен к трагическим страницам истории исключительно еврейского народа. День победы над фашистской Германией там тоже является праздничным днем», — сказал Ревенко.

Он напомнил, что в России тоже есть День памяти и скорби. «Речь идет о начале войны — 22 июня. День Победы — это праздник, хоть и со слезами на глазах. Это подвиг российского народа», — подчеркнул Ревенко.

По его мнению, 8 и 9 мая скорбеть должны предки коллаборантов, которые помогали человеконенавистнической политике Третьего Рейха. «Для них это день разгрома и капитуляции, а для нас это праздник!» — заключил он.