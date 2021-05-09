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Праздничный салют из 12 тысяч залпов в Москве сняли на видео

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РБК

В Москве прошел торжественный салют, посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Небо над столицей украсили свыше 12 тысяч залпов. Снятое видео торжественного мероприятия опубликовал РБК на своем YouTube-канале.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), свыше 12 тысяч фейерверков из более чем 70 видов в течении 10 минут были выпущены из 16 точек.

Салюты проводились в Парке Победы, на Лужнецкой набережной, в Лианозово, на ВДНХ, в Измайловском парке, в Ново-Переделкино, Кузьминках, Нагатинском затоне, Обручевском, Южном Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережном, а также в Зеленограде и Троицке. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Кульминацией салюта стал фейерверк в виде государственного флага России, выпущенный из специального пускового комплекса.

Салют — традиционная часть праздничных мероприятий, проводящихся в России в День Победы, 9 мая. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенными для ее сдерживания ограничениями был перенесен торжественный парад на Красной площади и отменены многие мероприятия.

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