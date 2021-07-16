Соловьев отреагировал на подарки от украинского журналиста Гордона

Российский ведущий Владимир Соловьев отреагировал на новость о том, что украинский журналист Дмитрий Гордон отправил ему в подарок конфеты «Гордон в шоколаде». В беседе с корреспондентом «Радиоточки НСН» Соловьев раскритиковал действия журналиста. Его слова опубликованы в Telegram.

«Ну что я буду дешевое нацистское дерьмо обсуждать? Он еще собирался в каждый подарок яйца класть. Пусть кладет, человек-утка. Дешевые выперды бездарного нацистского пропагандиста», — возмутился российский ведущий.

Соловьев также пообещал, что передарит конфеты от Гордона корреспонденту «Радиоточки НСН».

Ранее Гордон сообщил, что отправил Соловьеву в подарок набор конфет «Гордон в шоколаде», и добавил, что в будущем он намерен презентовать российскому ведущему мороженое и зефир. Украинский журналист также признался в любви к Соловьеву и назвал его своим главным фанатом.

Соловьев и Гордон регулярно заочно конфликтуют друг с другом и обмениваются оскорблениями. Год назад Гордон посвятил российскому коллеге песню, в которой раскритиковал и обматерил его. За несколько недель до этого Соловьев обратился к украинскому журналисту после предложения дать интервью. В эфире «России 1» он назвал Гордона «мразью нацистской», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном.