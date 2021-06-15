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Соловьев «обязал» Бузову на коленях вымаливать прощение у россиян

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналист и ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой, расплакавшейся в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за слов комментатора Дмитрия Губерниева. В своей передаче на YouTube Соловьев сказал, что телезвезда обязана вымаливать прощение у российского народа.

«У Бузовой какая-то мания величия. Она считает, что все у нее должны просить прощения. Не она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение — вот этот образец пошлости — за "Дом-2", за всю мерзость, за всю гадость. Нет... Да это ты должна вымаливать прощение! Вот тебе 35 лет — еще 35 должна молить прощение», — заявил ведущий.

Соловьев добавил, что ему «по-человечески дико жалко Бузову». По мнению телеведущего, Губерниев, задав вопрос об употреблении алкоголя по утрам, «врезал» по болевой точке Бузовой.

«Она не услышала, не поняла. Вдруг что-то пробилось такое ужасно личное... глубокое, бабье... Какое-то напряжение, несчастье. И стало видно, что на самом деле она никакая не звезда. Несчастная, одинокая женщина... ей так хочется любви...» — добавил Соловьев.

Бузова расплакалась в эфире программы «Все на матч!» после того, как Губерниев спросил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Увидев эмоциональную реакцию гостьи программы, ведущий попытался отшутиться. Он уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон». Однако Бузова отказалась его слушать. Позже Губерниев попросил у нее прощения и заявил, что не ставил перед собой цель обидеть артистку.

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