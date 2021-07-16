Украинский журналист Гордон признался в любви к Соловьеву

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» признался в любви к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Запись программы опубликована на YouTube-канале Гордона.

Журналист сообщил, что отправил Соловьеву в подарок набор конфет «Гордон в шоколаде». В будущем он намерен презентовать российскому ведущему мороженое и зефир.

«Я его [Соловьева] люблю, что вы. Это человек, который меня прославляет, это мой апологет, главный фанат. И конечно, мне для него не жалко ни шоколада, ни мороженого, ни зефира. Мне вообще для него ничего не жалко», — заявил Гордон.

Соловьев и Гордон регулярно заочно конфликтуют друг с другом и обмениваются оскорблениями. Год назад Гордон посвятил российскому коллеге песню, в которой раскритиковал и обматерил его. За несколько недель до этого Соловьев обратился к украинскому журналисту после предложения дать интервью. В эфире «России 1» он назвал Гордона «мразью нацистской», а себя сравнил с советским диктором Юрием Левитаном.