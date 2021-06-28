Вещи с лицом украинского журналиста Гордона стали предметом шуток в соцсетях

Вещи с лицом украинского телеведущего Дмитрия Гордона стали предметом шуток в соцсетях. Соответствующие фото и комментарии появились в Twitter.

Речь идет о мерче журналиста, который продается на его собственном сайте Gordon Shop. В коллекцию входят различные предметы, например, футболки, кружки, сумки, пакеты, чехлы для смартфона и защитные маски, на которые нанесен портрет Гордона или его знаменитые высказывания. Стоимость вещей варьируется от 99 до 1299 гривен (от 261 до 3431 рублей).

Пользовательница сети с никнеймом @sugarogue обратила внимания на описания товаров на сайте. Так, например, под изображением сумки-шопера опубликована следующая фраза: «Дмитрий Ильич спасает природу». В то же время в описании к фотографии пластикового пакета автор подписей заявил, что «Дмитрий Ильич передумал спасать природу».

«Кто знает человека, который пишет описания на сайте Гордона? Я хочу от него детей», — пошутила @sugarogue в своем посте, который стал вирусным и набрал больше 10 тысяч лайков.

Публикация девушки рассмешила других юзеров, о чем они начали высказываться в комментариях. «Это будет самая полезная трата в виде 1300 гривен», «Надеюсь, он пишет их сам», «Я хочу любить себя так же сильно, как человек, выпускающий такой мерч с собой», «Есть некое наитие, что пишет это сам Дмитрий», «Как же я смеюсь», — высказывались они.

В июне стало известно, что Дмитрий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри. «Мне тут посоветовали хорошую идею, я над ней думаю сейчас: производить такие, как киндер-сюрпризы, под названием "Яйца Гордона в шоколаде". В коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет сто долларов лежать», — рассказал он.