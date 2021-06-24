Российская блогерша разочаровалась в журналисте Гордоне после интервью

Популярная российская блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) обвинила украинского журналиста Дмитрия Гордона в сексизме. Девушка разочаровалась из-за «желтого и унизительного» названия интервью, которое вышло на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Звезде интернета не понравилось, как журналист представил ее в интервью: «Топ-блогер Марьяна Ро. Драки с Ивангаем, секс с FACE, Путин, Дудь, Пугачева». Особенно сильно блогершу задели слова «Девушка Ивангая и Фейса, драки и секс». Ро расстроило, что с такой подачей она не выглядит как отдельная личность, а ассоциируется лишь с именами своих мужчин.

«Мы с вами часто говорим на важнейшие темы прав женщин, ментального здоровья, толерантности и взаимной поддержки. Я годами работаю с утра до вечера каждый день, показывая пример для всех маленьких девочек, которые хотят стать независимыми и полноценными людьми, а не аксессуарами мужчин», — отметила блогерша в посте.

По словам Марьяны, сама встреча с Дмитрием Гордоном прошла «отлично». Уже на первых минутах интервью девушка призналась, что журналист ей «очень нравится как человек». Марьяна Ро разочарована, что в итоге Дмитрий Гордон показал себя с другой стороны.

«И помните, никогда не поздно бороться за то, чтобы вас уважали», — подытожила блогерша. Марьяна Ро уже обращалась к аудитории со словами мотивации и поддержки. Однажды девушка побрилась налысо, указав на право каждого жить и выглядеть так, как они хотят. Также Марьяна признавалась в пансексуальности (романтическое и сексуальное влечение к людям, независимо от их гендера и пола), тем самым поддержав ЛГБТ-представителей своей аудитории.