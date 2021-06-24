Популярная российская блогерша рассказала о домогательствах в детстве

Популярная российская блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) рассказала о сексуальных домогательствах, пережитых в детстве. Своим опытом она поделилась в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видео опубликовано на YouTube.

«Мне тогда было 11. Я стояла возле витрины какого-то магазина, рассматривала вещи. И тут ко мне подошел этот человек, встал сбоку. Я видела, что он копошится, что-то достает. Взглянула — а там его орган. Я была в шоке, рассказала отцу, но он мне не поверил. Это было ужасно. Потом было отвращение к мужчинам. Даже когда был секс с первым парнем, я чувствовала, что мне дискомфортно», — поделилась девушка.

По словам блогерши, с возрастом проблема не исчезла, и ей по-прежнему тяжело заниматься сексом со своим возлюбленным, рэпером Face (настоящее имя —Иван Дремин). «Мне кажется, что удовольствие, получаемое при этом — выдумки, коммерция. Понятно, что клиторальный оргазм существует. Но и это меня особо не интересует. Я хочу детей, мне придется заниматься сексом», — добавила Ро.

Ранее Марьяна Ро призналась подписчикам в Instagram о том, что на протяжении нескольких лет страдает от депрессии и других психических проблем, связанных с этим недугом. Тогда она отмечала, что неоднократно пыталась справиться с заболеванием, но ее попытки оказались безуспешны.