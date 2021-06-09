Солист победившей на «Евровидении» группы порассуждал о сексизме на конкурсе

Солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», порассуждал о сексизме на конкурсе. Об этом сообщает Vanity Fair.

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Певица Emma, ранее представлявшая Италию на фестивале, заявила, что в свое время ее жестко раскритиковали за короткие шорты, в то время как Давид Дамиано появился на сцене с голым торсом и на каблуках.

«Если я много занимаюсь сексом, то считается, будто я крутой, а Вик (басистка Måneskin Виктория Де Анжелис — прим. «Ленты.ру») — шлюха. Если я показываю свою силу, то я лидер, а Вик деспотичная выскочка, которая успешна лишь из-за своей сексуальности. Как мужчина, я имею привилегии. Преследования, с которыми я сталкиваюсь, несопоставимы с тем, через что проходят женщины. Комментарии по поводу моего образа сосредоточены только вокруг моего образа и не затрагивают профессионализм и мою компетентность, в то время как женщины систематически становятся жертвами такого подхода», — заявил Дамиано.

Группа Måneskin победила на «Евровидении» с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.