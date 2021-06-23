Популярная российская блогерша пожаловалась на постоянные мысли о суициде

Популярная российская блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) рассказала, что страдает от суицидальных мыслей и панических атак. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она также сообщила, что в качестве лечения принимала антидепрессанты. Видео опубликовано на YouTube.

Девушка пожаловалась, что ее постоянно преследуют мысли о самоубийстве. «Я стараюсь ничего не говорить про свои суицидальные мысли. Понимаю, что большинство с неокрепшей психикой», — отметила Ро. По словам блогерши, за неделю до интервью она делилась этой проблемой со своим молодым человеком.

«Мне нужна помощь психотерапевта. Все нет времени нормально сходить пообщаться, рассказать, что у меня там внутри бурлит», — добавила Ро.

Блогерша уточнила, что в прошлом «очень долго пила очень много антидепрессантов», но в итоге отказалась от них. Ро также отметила, что отсутствие популярности, вероятно, помогло бы ей избежать подобных проблем с психикой.

Ранее Марьяна Ро призналась подписчикам в Instagram о том, что на протяжении нескольких лет страдает от депрессии и других психических проблем, связанных с этим недугом. Тогда она отмечала, что неоднократно пыталась справиться с заболеванием, но ее попытки оказались безуспешны.