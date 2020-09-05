Популярную российскую блогершу избил «обдолбанный мужик»

Российская блогершу Марьяну Ро (Настоящее имя — Марьяна Рожкова) во время прогулки на самокате избил неизвестный. Об этом она сообщила в Instagram-сторис.

По выражению популярной блогерши, на нее напал «обдолбанный мужик». «Я ехала на самокате на парковку. Он начал выхватывать у меня самокат и бить меня», — написала Рожкова.

Чем закончилась потасовка, она не уточнила, лишь добавив, что больше никогда не выйдет из дома без перцового баллончика.

Рожковой 20 лет. Она родом из Южно-Сахалинска и занимает лидирующие позиции среди девушек-блогеров в русскоязычном сегменте YouTube. Ро прославилась в 15 лет, тогда она состояла в отношениях с популярным украинским блогером Иваном Гаем. В 2016 году пара распалась. В настоящее время у Рожковой больше 6,8 миллиона подписчиков на YouTube и 7 миллионов — в Instagram.