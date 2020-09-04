Рэпер потерял девушку, вломился в чужой дом и напал на людей с топором

Американский рэпер Сайленто (настоящее имя Ричард Ламар Хок) угрожал людям топором, когда потерял свою девушку и разыскивал ее. Об этом сообщает TMZ.

Рэперу предъявили обвинения по статье «Нападение с применением смертоносного оружия». Сайленто, как сообщили источники в правоохранительных органах, вошел в чужой дом с топором в руках, разыскивая свою спутницу.

Исполнитель вломился в один из домов в районе Вэлли-Виллидж в Лос-Анджелесе и напал на двух людей, проживавших там. Артист ударил одного из них топором, однако другой житель сбил рэпера с ног и обезоружил его. На месте инцидента оказался знакомый Сайленто и объяснил, что тот ошибся жилищем, и здесь нет его девушки. В итоге артист с другом уехали, когда жители вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали рэпера. В настоящее время Сайленто содержится под стражей. В случае признания виновным артисту грозит до 6 лет лишения свободы.

Сайленто — американский рэп-исполнитель. Наиболее известен благодаря синглу Watch Me (Whip / Nae Nae) 2015 года. Трек занял третье место в чарте Billboard Hot 100, где продержался подряд шесть недель.