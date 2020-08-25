Cтанцевавшей в костюме монашки российской блогерше разбили лицо

Российской блогерше Яна Леоновой, станцевавшей в наряде монашки, разбили лицо. Она рассказала об этом на своей странице в Instagram.

Девушка выложила сториз: на видео она шла в темное время суток по улице с окровавленным лицом и плакала.

После этого Леонова поделилась фотографиями из больницы и объяснила, что пришла снимать побои. Также она рассказала, что в тот вечер возвращалась от подруги домой, когда на нее напал неизвестный мужчина на самокате. Он несколько раз ударил ее по лицу, во время ударов кричал, что блогерша все «заслужила своими непристойными видео».

По словам блогерши, на лице мужчины была маска, поэтому она не смогла хорошо рассмотреть его. «Сняла побои в травмпункте и поехала писать на чмо заявление. Надеюсь, найдут и посадят на бутылку», — заявила Леонова.

В мае Яна Леонова станцевала в костюме католической монахини и разгневала пользователей сети. Видеоролики она опубликовала в своем аккаунте в TikTok. После этого блогерша начала получать в свой адрес злобные комментарии, оскорбления и угрозы.