KFC впервые отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из-за коронавируса

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC впервые отказалась от рекламного слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It"s Finger Lickin" Good) из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Компания временно прекратила использовать в рекламе девиз, который был придуман 64 года назад. По мнению маркетологов, он является неуместным в период эпидемии.

Отмечается, что слоган вернут в более подходящее время. «Мы считаем, и с этим согласятся все, что текущий год выдался другим, чем остальные. Поэтому в настоящий момент наш слоган выглядит не очень подходящим. По этой причине мы объявляем паузу в его использовании на некоторое время», — уточняет компания.

Главный маркетолог KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай назвала сложившуюся ситуацию уникальной. «На время приостановки использования девиза "Вкусно так, что пальчики оближешь" наша пища, которую жаждут многие люди в мире, не изменится ни на йоту», — подчеркнула она. Рекламная кампания приостановлена в Великобритании, Канаде, Нидерландах, на Ближнем Востоке, в Южной Африке и в ряде регионов Азии. В России и США реклама под таким девизом не велась.

В начале августа ресторан KFC напомнил об освобождении рабов снимком курицы и был раскритикован. В социальных сетях сети появилось изображение куриной ножки с отсылкой к символу движения Black Power («Черная сила»). Позже оно было удалено из-за бурной критики со стороны пользователей сети.

В апреле сообщалось, что российским сотрудникам сети ресторанов быстрого питания KFC могут помочь деньгами в случае, если те заразятся коронавирусом.