KFC выплатит сотрудникам с коронавирусом по тысяче долларов

Российским сотрудникам сети ресторанов быстрого питания KFC могут помочь деньгами в случае, если те заразятся коронавирусом. Об этом говорится в письме компании, которое имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Одна из наших главных задач сегодня — обеспечить максимальные меры поддержки сотрудников, именно поэтому на глобальном уровне была запущена программа помощи всем пострадавшим от COVID-19 сотрудникам ресторанов, независимо от того, в какой точке мира они работают», — рассказала генеральный директор KFC в России Раиса Полякова. На единоразовую выплату в размере тысячи долларов (более 73,5 тысячи рублей по нынешнему курсу) может рассчитывать работник, если заразится сам, а также в случае если ему придется ухаживать за заболевшим родственником.

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На компенсацию могут претендовать все официально трудоустроенные сотрудники ресторанов сети, в том числе франчайзинговых. Оно действует в течение года. «Для этого должно соблюдаться хотя бы одно из условий: подтвержденный положительный тест на COVID-19 или необходимость ухаживать за родственником или членом семьи, заболевшим коронавирусной инфекцией», — уточнили в компании. Сегодня в российских ресторанах KFC работают более 30 тысяч человек.

За последние сутки в стране зафиксировано более 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране инфицированы более 18 тысяч человек.

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