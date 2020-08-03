KFC напомнил об освобождении рабов снимком курицы и был раскритикован

Ресторан KFC запустил в Тринидаде и Тобаго рекламу в честь Дня эмансипации, во время которого в странах Карибского бассейна отмечается окончание колониального периода и освобождение рабов. В социальных сетях сети появилось изображение куриной ножки с отсылкой к символу движения Black Power («Черная сила»). Позже оно было удалено из-за бурной критики со стороны пользователей сети.

День эмансипации в Тринидаде и Тобаго празднуется 1 августа. В Instagram-аккаунте KFC в этот день был опубликован пост с фотографией куриной ножки, тень от которой формирует поднятый вверх черный кулак. Такая реклама вызвала недовольство пользователей соцсети: они напомнили, что любовь к жареной курице — один из распространенных стереотипов о чернокожих.

HOW IS THIS REAL 😂 wow pic.twitter.com/hzJD57Xqee — Duane Jackson (@itsDuaneTV) August 3, 2020

«Как это вообще возможно?»

What better way to commemorate the emancipation of slaves than by pointing out that the Black Power symbol resembles a fried chicken drumstick?



Thank you KFC Trinidad for this powerful gesture of solidarity. ✊🏾🐔 pic.twitter.com/u1iwn4xYsB — Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) August 3, 2020

«Есть ли способ отметить освобождение рабов лучше, чем указать на то, что жест Black Power напоминает жареную куриную ножку?»

Публикация была удалена из Instagram-аккаунта ресторана, потом там появился пост с объяснениями. В компании отметили, что своей кампанией хотели обратить внимание на важность и значимость этого события, однако в итоге столкнулись с «негативной реакцией». «Мы поняли свою ошибку и хотим извиниться перед теми, кого это задело», — отметили в KFC.