Disney присоединилась к бойкоту популярной соцсети из-за обвинений в расизме

Компания Walt Disney присоединилась к бойкоту Facebook из-за обвинений в публикации расистских материалов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Disney значительно сократила расходы на публикацию рекламы в Facebook и Instagram. По сведениям The Wall Street Journal, в первом полугодии 2020 года компания была крупнейшим рекламодателем в социальной сети. Она потратила около 210 миллионов долларов на продвижение своего нового сервиса потокового вещания Disney+.

Ранее руководство крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company заявило о том, что компания по меньшей мере на 30 дней откажется от размещения рекламы во всех соцсетях в связи с бойкотом Facebook. За это время она собирается пересмотреть рекламную политику и определить, нужно ли вносить в нее изменения.

В июле Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие активисты призвали крупнейшие компании мира прекратить размещать рекламу в Facebook. По их мнению, в размещенных в социальной сети материалах присутствует расизм, насилие и ненависть. Компании North Face, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP присоединились к бойкоту Facebook.