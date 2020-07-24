Вышедшему с меню к властям шеф-повару российского ресторана решили помочь

Социальная сеть «Одноклассники» решила помочь ресторану в Ульяновске, шеф-повар которого вышел с меню к властям и получил штраф. Об этом сообщается на странице соцсети.

«Мы обратили внимание на новость из Ульяновска — о том, что Сергей Павлов, шеф-повар ресторана "Хмели-картвели", вышел на улицы родного города, чтобы высказать свои опасения о судьбе ресторанного бизнеса. Мы не можем влиять на темпы распространения коронавируса и связанные с этим ограничения, но можем помочь с привлечением новых клиентов, чтобы спасти бизнес», — говорится в сообщении.

Соцсеть подарила ресторану бонус для размещения рекламы, а также выразила готовность оказать консультацию по созданию, наполнению и продвижению группы ресторана в «Одноклассниках». Представители платформы уже связались с «Хмели-картвели» выразили надежду, что хинкальная «примет предложение и сможет успешно пережить этот сложный для всех период».

В «Одноклассниках» добавили, что с 1 апреля и до конца июля платформа удваивала бюджеты, которые представители малого и среднего бизнеса тратят на продвижение своего дела в соцсети. Утверждается, что эта акция помогла десяткам компаний рассказать о своих товарах и услугах большему количеству потенциальных клиентов.

В Ульяновске шеф-повар местного ресторана Сергей Павлов вышел к зданию правительства региона и поднял над головой меню, чтобы обратить внимание властей на проблемы ресторанного бизнеса в период пандемии коронавируса. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей за одиночный пикет, проведение которых запрещено указом губернатора. На опубликованной изданием фотографии Павлов стоит с развернутым меню напротив памятника Владимиру Ленину. Никаких надписей и призывов на меню нет.