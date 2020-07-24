Шеф-повар российского ресторана вышел с меню к властям и получил штраф

В Ульяновске шеф-повар местного ресторана Сергей Павлов вышел к зданию правительства региона и поднял над головой меню, чтобы обратить внимание властей на проблемы ресторанного бизнеса в период пандемии коронавируса. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей за одиночный пикет, проведение которых запрещено указом губернатора. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованной изданием фотографии Павлов стоит с развернутым меню напротив памятника Владимиру Ленину. Никаких надписей и призывов на меню нет. Если суд оштрафует Павлова, то он будет обжаловать это решение.

Ранее в Томске темнокожий мужчина устроил одиночный пикет из-за вывески в витрине местного магазина цифровой техники «Топим по-черному». На опубликованных фотографиях активист стоит с плакатом напротив магазина Allo. В витрине магазина — реклама акции с изображением темнокожего мужчины в светлом костюме. «Алло, вы ***** [офигели]?» — написано на плакате, который держит в руках активист.