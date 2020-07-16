Кремль прокомментировал митинги в российских городах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал митинги против поправок в Конституцию, которые прошли в российских городах 15 июля. Его цитирует ТАСС в четверг, 16 июля.

Он назвал незаконными действиями перекрытие улиц в ходе несанкционированных акций, прошедших в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. «Очевидно, что перекрывать улицы — это противозаконно», — отметил Песков.

Как сообщает МВД, 15 июля в Москве на стихийном шествии против поправок задержали 132 человека. Накануне в Петербурге на пять суток арестовали активиста, проводившего одиночный пикет против изменений в Основной закон.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Предложенные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон президент Владимир Путин заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию. В частности, в новой редакции прописано право действующего президента переизбираться на новый срок и приоритет российского законодательства над международным.